Tagasi 19.08.24, 14:00 Tartu abilinnapea: jõeäärne peab muutuma rohkem kesklinna moodi Esmaspäev on viimane päev, kui saab sõna sekka öelda Tartu arengukavale. Abilinnapea Elo Kiiveti sõnul jääb arengukavale kohaselt Tartu roheliseks linnaks, kuid kesklinn peab muutuma tihedamaks.

Esmaspäev on viimane võimalus rääkida kaasa Tartu linna arengukavas aastani 2035. Foto: DPA/Scanpix

Meie suund on kindlasti olla roheline linn ning see on Tartu tugevus, ütles Kiivet Äripäeva raadiole. Küll aga muutuvad üldplaneeringu kohaselt mõned linnaalad tihedamaks ‒ näiteks Tartu Kaubamaja kõrvale ehitatakse Siuru ehk südalinna kultuurikeskus ning teisele poole jõge Atlantise ümber planeeritakse kesklinnale omasem ja tihedam elukeskkond.

Kiivet tegi juttu ka sellest, kuidas Tartu jõudis digitaalselt jälgitava arengukavani ning milliseid ettepanekuid elanikelt oodatakse.

Intervjueeris Hando Sinisalu.

