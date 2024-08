Tagasi 22.08.24, 14:15 Raadioreportaaž Lõuna-Eestist: maksud tõusevad, armastatud pagariäri aga ehitab Lõuna-Eestis, Tartust pooletunnise sõidu kaugusel tegutsev Rõngu Pagar rajab suurt juurdeehitust ning automatiseerib üha rohkem tootmist.

Tartumaal tegutseva Rõngu Pagari tordid. Foto: Marko Saarm, Sakala/Scanpix

Rõngu Pagari perenaise Kristel Peri sõnul on põhiline eesmärk laiendada tootmishoone pinda. "Praegu käib töö selle nimel, et uus tootmishoone valmiks ja me saaksime selle kenasti käima lükata. Lähtuvalt sellest majast tahame ka teatud tsüklid automatiseerida," rääkis Peri.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun