Tagasi 26.08.24, 16:59 Idueksperdid: Planet42 paistis äri, mis algusest peale kõndis noateral Lõuna-Aafrikas autosid rentiva Planet42 ärimudel sarnanes tavalise liisinguäriga, mis tegutses väga suurte riskidega turul ja vajas kasvuks aina rohkem raha, rääkis riskikapitalifondi Specialist VC asutajapartner Gerri Kodres.

Riskikapitalifondi Specialist VC asutajapartner Gerri Kodres (vasakul) ja Asutajate Seltsi president Allan Martinson. Foto: Liis Treimann

Seetõttu jättis Specialist VC Planet42 investeerimata, kuigi fondile korduvalt seda võimalust pakuti. Riskantse ja väikse marginaaliga äri puhul võivadki juba väikesed muudatused nõudluses ja veidi ebakindlust keskkonnas lükata ettevõtte noatera pealt maha, nagu Planet42ga juhtus, rääkis Kodres saates “Kuum tool”.

Samuti tundub talle, et Eesti erainvestorites, kes investor Jaak Roosaare veetud sündikaatides osaledes Planet42 raha panid, tekitas võlakirjadega investeerimine võltsi turvatunde. Kodresele näib, et idufirmade maailmas kogenematud investorid panid sinna liiga suuri summasid.

Seetõttu arvab ta, et sündikaadi juht Roosaare oleks pidanud põhjalikumalt Planet42 võlakirjade riskidest aru saama ja investoreid informeerima. “Aga küllap ta uskus ise ka seda. Ma saan aru, et tal oli ka endal suur ressurss investeeritud. Võib-olla ta ei olnud isegi päris täpselt sellega kursis,” arutles Kodres.

Saates tuli juttu ka filmi- ja teletööstuse valguslahenduste tootja Digital Sputniku pankrotist. Asutajate Seltsi president Allan Martinson viitas, et ettevõte oli juba üle 10 aasta tegutsenud, kuid tihtipeale, kui idufirma ei lähe kohe käima, siis on üliväike võimalus, et ettevõte läbimurde saavutab.

“Ühel hetkel tekib ettevõttele kopitanud lõhn juurde, võib-olla surma lõhn, ja see hakkab ise ennast taastootma. Siis investorid juba kaotavad usu,” rääkis Martinson.

Ka laiemas vaates näeb ta, et Eesti idufirmade juhid on väga visad ega lase ebaõnnestunud ettevõtetel surra, mis ei pruugi tervislik olla.“ Teinekord on selline tunne, et tegelikult võiks rohkem surra. Tihtipeale võiks pillid kotti panna ja midagi uut tegema hakata,” rääkis Martinson.

Saatest arutlesid Martinson ja Kodres pikemalt, miks investorite usk Digital Sputniku ärimudelisse kadus ning kas Eestis pole tõesti võimalik tootmisele keskenduvat idufirmat edukalt kasvatada. Samuti tuli pikemalt juttu Planet42 riskidest, võimalusest äri august välja tõmmata ja sinna raha laenanud investorite väljavaadetest.

Samuti rääkisid Martinson ja Kodres, kui heas või halvas seisus Eesti idumaastik laiemalt on, kas on oodata veel pankrotte, mis märgid viitavad olukorra paranemisele ja kuidas viimased keerulisemad aastad idufirmasid muutnud on. Kodres selgitas ka, kuidas riskifond idufirmasid analüüsib ja kui paljud investeeringud selle vaatamata ebaõnnestuvad.

Saadet juhtis Kristjan Kurg.

