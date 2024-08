Idufirma Planet42 tegevjuht ja asutaja Eerik Oja kirjutas investoritele juuli lõpus , et äritegevus nende põhiturul Lõuna-Aafrika Vabariigis halvenes ootamatult ning seetõttu on Eesti ärikeha Inclusion OÜ finantssurve all. Eelmisel nädalal teatati, et Inclusion esitas kohtusse saneerimisavalduse.