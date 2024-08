Tagasi 17.08.24, 09:07 Investor Dolgatsjovi õpetlik lugu: võib-olla toas ei olnudki tarka raha Äriingel Lev Dolgatsjov oli üks vähestest prominentsetest investoritest, kes ei paigutanud Lõuna-Aafrikas tegutsevasse Planet42 oma raha. Kuid sellega seoses meenub tal üks teine lugu.

Lev Dolgatsjov ei süüdista seoses idufirmaga Planet42 mitte kedagi, vaid rõhutab: oma peaga tuleb mõelda. Foto: Liis Treimann

“Kunagi me ühe investoriga mõtlesime, et kas paneme raha ühte start-up'i. Long story short: ma panin, sest tema otsustas panna, ja pärast selgus, et tema oli pannud minu pärast. Igaüks meist arvas, et see teine on see tark raha. Aga võib-olla toas ei olnudki üldse tarka raha,” rääkis ta.

Saneerimisele läinud idufirma Planet42 kohta ütles Dolgatsjov "Äripäeva arvamusliidri" saates, et tema teada on seal sees kolmekohaline arv investoreid. Olgugi, et paljud on sees väikese rahaga, ei pruugi see neile endile väike raha olla, lisas ta.

"Kui see asi lõpeb sellega, et inimesed kaotavad oma raha kas täiesti või suuremas osas, siis on see vahest tõesti planetaarse mastaabiga sündmus Eesti investeerimiskogukonnas," ütles Dolgatsjov.

Siiski ei kipu ta süüdistama neid finfluencer'eid, kes olid projekti rahastamise eestvedajad. Olgugi, et tema ise ettevõtte rentaablusse ei uskunud.

Esiteks võis mõni investor aastatetagusest otsusest ka päriselt kasu saada, lihtsalt aja jooksul äri muutus. Ent eelkõige seepärast, et igaüks, eriti idufirmadesse investeerimisel, peab langetama oma otsused ise.

Intervjueeris Indrek Lepik.

Kuula kogu “Äripäeva arvamusliidri” saadet täispikkuses:

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun