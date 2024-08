Kas pistad pea ahju? ... kui staarinvestor käsib

Pärast Planet42 makseraskusi ning saneerimist on mitu meediaväljaannet asunud süüdlast otsima, küsima, kes vastutab. Äripäev teab vastust – iga investor ise. “Aktuaalses kaameras” toodud viited Rahakrati blogile, kus suunamudija kutsub vinget sõitu kaasa tegema, või fakt, et Jaak Roosaare kui investorkogukonna tuntumaid nimesid koondas huvilised kokku, on kahtlemata hädavajalik välja tuua. Seda aga mitte süü suunamudijate õlule asetamiseks, vaid vana tõe ülekordamiseks – investeerimisotsused tuleb koos teesi, riskitaluvuse ja kõige muu selle juurde kuuluvaga läbi mõelda.