Tagasi 28.08.24, 13:02 Pereettevõtjad tunnevad end kriisides tugevamana Teine põlvkond on järjest enam tajumas pereettevõtlusega kaasnevaid pingeid ja riske peresisestes suhetes, kuid siiski tuntakse end kriisides tugevalt, näitas sel kevadel ja suvel esmakordselt Eesti pereettevõtjate seas läbi viidud uuring.

Pildil vasakult: Milton New Nordicsi organisatsiooni muutuste valdkonna juht Jaano Inno, Eesti Pereettevõtjate Liidu president Merit Miller, Äripäeva suurürituste juht ja saate “Võitjate põlvkonnad” saatejuht Jana Palm, Walless Advokaadibüroo partner Karl-Erich Trisberg Foto: Julia Laidvee

Kõigest 5% Eesti pereettevõtjatest tunneb, et nende äri on kriiside tõttu ohus. "Suur osa vastanutest tõi välja, et ühine väärtusruum, võimalus üksteist mõista ja kiiresti otsustada ning rasketel aegadel üksteise jäägitu usaldamine aitavad kriisis paremini vastu pidada," jagas pereettevõtluse uuringut läbi viinud Jaano Inno enda tähelepanekuid "Võitjate põlvkondade" raadiosaates.

Järjest olulisemaks on muutumas ka esimese ja teise põlvkonna erinevuste mõistmine: kuidas mõtleb teine põlvkond ning miks soovitakse pereettevõtte juhtimisest pigem eemale hoida.

Kui esimene põlvkond ei taju riske nii tugevalt ja eelistab, et ettevõtte juhtimine liigub peres edasi, siis teine põlvkond annaks hea meelega pereettevõtte juhtimise üle perevälistele isikutele ja jääks ise nõukogu tasandile.

Tänases saates "Võitjate põlvkonnad" läheneti pereettevõtlusele teaduslikult. Saame teada, missugused on suhted ning töö- ja eraelu lahushoidmise oskused Eesti pereettevõtetes. Lisaks uurime välja, kui jätkusuutlikud ja innovaatilised on pereettevõtted ning kuidas pereettevõtted kriisides vastu peavad. Samuti selgub, kui paljud pereettevõtjad on tõstatanud juriidilised küsimused ja reguleerinud ettevõtte osaluste saamised.

Saatekülalised on Eesti Pereettevõtjate Liidu president Merit Miller, Walless Advokaadibüroo partner Karl-Erich Trisberg ning Milton New Nordicsi organisatsiooni muutuste valdkonna juht Jaano Inno.

Saadet juhib Jana Palm.

