Tagasi 03.09.24, 13:09 Everausi arendusjuht: valmistume majanduse tõusuks Kinnisvara arendav Everaus teeb ettevalmistusi majandustõusuks, ütles Everaus Kinnisvara arendusjuht Kaur Kaasikmäe.

Kinnisvarafirma Everaus otsib Tallinnas kinnisvara, et teha ettevalmistust paremaks ajaks. Foto: Andras Kralla

Kaasikmäe rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et ettevalmistuste hulka kuulub näiteks uute kinnistute ostmine. "See on suur investeering," märkis ta, jättes täpsustamata investeeringu summa. Küll märkis Kaasikmäe, et praegu otsib Everaus kinnisvara Tallinna kesklinnas. Lisaks on ettevõttel peagi algamas kahe arenduse ehitustööd.

Selle üle, kui kaua võib kinnisvaraturul veel kesta varjatud hinnalangetuste aeg, kus klientidele pakutakse hinnaalanduse asemel näiteks parkimiskohta või köögimööblit, arutles Kaasikmäe samuti.

Kaur Kaasikmäed intervjueeris Lauri Leet.

