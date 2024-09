Tagasi 03.09.24, 08:42 Lennundusekspert ei usu airBalticu tänavusse IPOsse Sel aastal on vähetõenäoline näha airBalticu aktsiate avalikku noteerimist, ütles lennundusekspert Sven Kukemelk.

Lennundusekspert Sven Kukemelk. Foto: Liis Treimann

Kukemelk rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et ettevõtte käivet ja kasumit arvestades on praegu vähetõenäoline, et Läti riik tahaks minna sellises seisus ettevõttega raha küsima. Samas usub Kukemelk, et airBaltic võib veel sel aastal leida strateegilise investori.

Samuti arutles Kukemelk, kui suur on tõenäosus, et airBalticust huvitub Saksa lennufirma Lufthansa.

Kukemelk lisas veel, milline halb stsenaarium võib tulla Eesti lennureisijate jaoks.

Sven Kukemelki intervjueeris Lauri Leet.

