Tagasi 11.09.24, 11:49 Võlakirjaeksperti ehmatasid hommikused tulemused Redgate Capitali partner Valeria Kiiske ehmatas võlakirjade märkimisel rahvusvaheliste investorite osavõtt, kuid teisalt tekitas olukord arusaamatust ja küsimusi, miks kuulutati võlakirjade märkimine välja siseriikliku programmina.

Redgate Capitali partner Valeria Kiisk Foto: Liis Treimann

"Siseriikliku programmi eesmärk on turgutada kohaliku kapitali turgu ja luua uusi investeerimisvõimalusi. Selleks on meie riigis teised instrumendid, mis on suunatud välisinvestoritele," rääkis Kiisk Äripäeva hommikuprogrammis.

Intervjuus puudutati veel ka võlakirjadega seotud teenustasusid ja jaeinvestorite tagasihoidlikku osalust.

Intervjueeris Viivika Rõuk

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun