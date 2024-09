Tagasi 16.09.24, 11:37 Tööstusminister: suurinvestori meedet ei peaks eelarvega vastandama Suurinvesteeringute toetustel ei ole eelarvele mingit mõju ning on pikas perspektiivis pigem positiivne, ütles majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo (Reformierakond). Foto: Andras Kralla

“Seda meedet üritatakse vastandada riigieelarve tasakaaluga või riigirahanduse kordategemisega, aga meede on disainitud täpselt nii, et see on riigieelarvele minimaalse või null mõjuga,” sõnas Keldo Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Minister lisas, et pikemas vaates toovad toetused riigirahandusele kindlasti tulu juurde.

Tööstusminister selgitas samuti suurinvesteeringute toetuse tagamaid, kust kohast see toetusraha täpselt tuleb ning mida plaanib minister korda saata, et Eesti oleks Euroopas konkurentsivõimelisem.

Intervjueeris Janno Riispapp.

