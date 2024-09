Tagasi 22.09.24, 10:06 Äripäeva arvamusliider: liikluses külvab surma üks selge hoiak Ehkki Eestis on toimunud aastakümnetega meeletud arengud liiklusohutuse juurutamisel, on viimase viie aasta trend kõike muud kui rõõmustav: õnnetusi on rohkem ja vigastatuid niisamuti.

Neeme Korvi hinnangul on näha liikluses viimastel aastatel selget tagasiminekut. Foto: Sigrid Kõiv

“Inimesed ei mäleta enam seda aega 1990. aastate algusest, kui peaaegu iga päev sai liikluses Eesti inimene surma,” selgitas “Äripäeva arvamusliidri” saates Äripäeva arvamustoimetuse juht ja motoentusiast Neeme Korv. Tema sõnul on sellest perspektiivist hoolimata pilt muret tekitav.

“Kui tulla kitsamalt kaherattaliste juurde, siis paar viimast aastat on olnud sünge tendents. Ka sel aastal on saanud seitse inimest surma ja 88 viga, ka eelmisel aastal oli mootorratta sadulas seitse hukkunut,” rääkis Korv.

“Kui vaadata neid inimesi, kes sel aastal on surma saanud, siis neid on igast kümnendist: vanuses 17 kuni 64 aastat.”

Miks see kõik juhtub? Korvi sõnul on põhjus enamasti üks ja sama: juurdunud on arvamus, et “minuga ei juhtu”.

Intervjuus räägib Korv, mis võib olla halva liiklusstatistika taga laiemalt, millist rolli mängivad selles ja liikluspildis üldiselt kõikvõimalikud kaherattalised ja mida võiks sellest järeldada nii need, kes teevad liiklusjärelevalvet, kui ka seadusandjad.

Kuula ka saadet täispikkuses:

