Tagasi 24.09.24, 12:08 Analüütik: bussiettevõtete käekäik teeb head meelt Mitu aastat probleemide käes vaevelnud bussiettevõtetel on hakanud paremini minema, ütles Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

Aastaid raskustes bussifirmad on jõudmas paremasse aega. Foto: Liis Treimann

Kõiv rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et eelmisel aastal kasvas bussiettevõtete koondkäive 22%. Koondkasum ulatus 10 miljoni euroni, kuigi varem oli sektor kahjumis või paremal juhul tervikuna miljoni euroga kasumis. Kõivu sõnul on kaasa aidanud sisendhindade tõus ning nüüd on bussiettevõtetel hea aeg hakata vaatama arengus ettepoole.

Lisaks rääkis Kõiv lähemalt jae- ja hulgikaubandusest ning masina- ja metallitööstusettevõtetest.

Sigrid Kõivu intervjueeris Meelis Mandel.

