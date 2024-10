Tagasi 17.10.24, 12:00 Globaalne pilk: Kesk-Euroopa riik, mis kubiseb spioonidest. Ja kus keegi midagi ette ei võta Austria on kujunenud riigiks, kus välisriikide spioonidel on eriti hea tegutseda, selgus saates “Globaalne pilk”.

Austria endine välisminister Karin Kneissl (vasakul) tantsis aastate eest oma pulmas Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Foto: Scanpix

Põhjuseid, miks see nii on, tasub, nagu paljude asjade puhul, otsida ajaloost. Suuresti ajaloolise taaga pärast on Austria põhiseadusesse kirjutatud, et sealsed luureagentuurid sekkuvad üksnes siis, kui keegi kavandab midagi riigi enda vastu. Ehk lihtsamalt: kui keegi Austria pinnal mõne muu riigi järgi luurab, ei ole see probleem.

