Tagasi 30.09.24, 11:01 Esimest korda pärast maailmasõda: Austrias võidutsesid paremäärmuslased Natsi-ideoloogiaga sina peal Vabaduspartei, mis muuhulgas ei varja ka oma Kremli-lembust, võitis pühapäevased Austria üldvalimised rekordilise häältesaagiga.

Herbert Kickl (keskel) hoiatas, et FPÖd ja ka teda ennast ei tohi võimult kõrvale jätta Foto: ZUMApress.com/Scanpix

“Ma hoiatan: ärge eirake miljonite inimeste tahet,” hoiatas paremäärmusliku Vabaduspartei juht Herbert Kickl vahetult pärast Austria üldvalimiste hääletustulemuste selgumist. Tema erakonnale, mida tuntakse saksakeelsete initsiaalide FPÖ järgi, andis oma hääle ligi 1,4 miljonit austerlast – teisisõnu 29 protsenti valimas käinutest.

Kickli manitsuse taga on selge arusaam, et ehkki FPÖ need valimised võitis, ei pruugi saada temast veel Austria liidukantslerit. Erinevalt Saksa paremradikaalsest AfDst on FPÖ korduvalt föderaalvalitsusse kuulunud, ent mitte juhtparteina. Pärast seljavõitu senise võimuerakonna Rahvapartei ehk ÖVP üle, ei pruugi olla Austria poliitilisel peavoolul aga alternatiive.

Kickl kui Volkskanzler

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun