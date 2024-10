Tagasi 16.10.24, 10:36 Jüri Külvik: investeerimiseks raha jagub, aga Lätis on kindlus suurem Ressursse investeerimiseks on palju, kuid Eesti investeerimiskliima ei soosi seda ning Lätti panustamine näib kindlam, rääkis puidutööstuse Lemeks asutaja Jüri Külvik.

Lemeksi asutaja Jüri Külvik Foto: Kristjan Teedema, Tartu Postimees / Scanpix

“Kahjuks on praegu kindlust vähe. Oleme piirangute meetodil edasi liikunud,” sõnas Külvik Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Ta ütles, et kui Euroopa Liit kehtestab palju piiranguid, siis Eesti teeb omakorda neid veelgi. Külvik tõi esile kevadise raierahu, mis kehtib Euroopa Liidus vaid Eestis, ning teeb puidutööstusele liiga.

Kuigi Lemeksil on vabu vahendeid, et Eestis äridesse investeerida, siis neid ressursse ei kasutata, sest pole kindlust, et need ka ära tasuksid, rääkis ettevõtja.

See-eest on aga Lätis kindlus palju suurem. Külvik leidis, et Läti ühiskond ja valitsus on teistmoodi meelestatud ja andnud tööstusele kindluse, et toorained on kättesaadavad ja seda ka 5-10 aasta pärast.

Külvik tegi juttu ka Lemeksi tegemistest ja tulemustest ning kuidas plaanib puidutööstus edasi kasvada.

Intervjueeris Meelis Mandel.

Jüri Külvik: investeerimiseks raha jagub, aga Lätis on kindlus suurem

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun