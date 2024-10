Tagasi 22.10.24, 11:16 USA meelitab valima noori latiino mehi Ameeriklaste polariseerumine on tekitanud olukorra, kus üha rohkem meelitatakse presidendivalimistel osalema noori latiino mehi.

Seisus, kus teatud valijagrupid on väga selgelt kinnistatud ühe või teise kandidaadi taha, proovivad mõlemad pooled uusi mooduseid, mis veel väheseid n-ö keskel asuvaid rühmi enda poole kallutada. Foto: Vincent Alban, Reuters/Scanpix

SALKi juhi Tarmo Jüristo sõnul on Ameerika poliitika lihtsalt nii polariseerunud, et otsitakse väga kindlaid sihtgruppe, keda veel ümber veenda ja valima tõmmata. Jüristo rääkis intervjuus täpsemalt, kuidas seda tehakse ja kuidas see erineb tänapäeva tavalisest tehisintellektil põhinevast kommertsreklaamist.

Jüristo märkis, et praegu on presidendivalimiste seis paljude küsitluste põhjal väga tasavägine. Mudelite puhul on kerge eelis hetkel Harrisel, kihlveokontorites aga Trumpil. “Sisuliselt on tegemist mündiviskega,” sõnas Jüristo.

Juttu tuli lähemalt ka Trumpist ja tema eripäradest. Lisaks avalikustas Jüristo oma prognoosi, kes võidab USA presidendivalimised.

Intervjueeris Hando Sinisalu.

