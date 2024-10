Tagasi 24.10.24, 11:50 ABB ärijuht näeb Eestis kulusid suurenemas kiiremini kui mujal Eestis suurenevad kulud rohkem kui keskmiselt Euroopas, ütles tööstusettevõtte ABB Balti riikide ärijuht Jukka Patrikainen.

ABB Balti riikide ärijuht Jukka Patrikainen Foto: Raul Mee

Patrikainen rääkis Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, et peamiselt suureneb kulu energiale ja inimestele. See aga tähendab ettevõtte jaoks, et tootmine tuleb muuta efektiivsemaks või tuleb hakata looma kliendile rohkem lisandväärtust.

"Eesti on inimeste mõttes väike riik, aga rahvusvaheline klient ei küsi, mitu inimest sul on, vaid ta tahab saada toodet kätte õigel ajal ja et see loob talle lisaväärtust," märkis Patrikainen.

Lisaks rääkis Patrikainen lähemalt, kuidas on muutunud Eesti väljavaade soomlaste silmis pärast Eesti hiljutisi maksumuudatusi. Patrikainen ja teemaveebi Tööstusuudised juht Harro Puusild rääkisid lähemalt ka tänavusest aasta töösturi konkursist ning Eesti tööstussektori seisust.

Jukka Patrikainenit ja Harro Puusilda intervjueeris Siim Sultson.

