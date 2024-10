Tagasi 30.10.24, 14:11 Janek Saareoks: “elu logistilises tupikus“ on suuresti tõeks osutunud „Arvestades tõsiasja, et ida-lääne transiit on idanaabri tegevuse tõttu läbi ja ka põhja-lõuna transiiti enne Rail Baltica valmimist veel ei ole, siis tänase seisuga elame kõige negatiivsemas stsenaariumis neljast, mis me 10 aastat tagasi koostasime, ehk logistilises tupikus,“ nentis DB Schenkeri Põhja- ja Ida-Euroopa ärijuht Janek Saareoks.

DB Schenkeri Põhja- ja Ida-Euroopa ärijuht Janek Saareoks. Foto: Tõnu Tramm

10 aastat tagasi korraldas Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon (ELEA) koos toonase logistikaklastri ja Tallinna Ülikooli Tuleviku-uuringute Instituudi juhi Erik Terkiga Tallinna teletornis arutelu, mille käigus koorus välja Eesti logistikasektori neli võimalikku tulevikustsenaariumi aastaks 2030 ja mis pealkirjastati järgmiselt: „Helesinine HUB“, „Põhjala Siiditee“, „Ettevaatliku mehe stsenaarium“ ja „Elu logistilises tupikus.“

Neist esimene kõige optimistlikum ja viimane kõige pessimistlikum. Toonases arutelus osalenud DB Schenkeri Põhja- ja Ida-Euroopa ärijuht Janek Saareoks tunnistas saates „Logistikauudised eetris“, et täna oleme sunnitud tunnistama kõige negatiivsemat stsenaariumit, kui aga Rail Baltica valmis saab, võiksime targa tegutsemise juures saavutada ka „Ettevaatliku mehe stsenaariumi“, milles ida-lääne transiiti küll pole, kuid põhja-lõuna transiit toimib ning Muuga sadam oleks omamoodi Soome kaupade HUB.

„Loomulikult ei saa me eeldada, et soomlased tulevad meie raudteele iga hinna eest. Peame riigina nägema vaeva ja targalt tegutsema, et see koridor muutuks multimodaalsete transpordilahenduste ja atraktiivsete sihtkohtadega põhjanaabritele ahvatlevaks,“ lausus Saareoks, pidades silmas eeskätt raudteekoridori Aadria ja Vahemere sadamatesse ning loomulikult ka Ukrainasse ja Musta mere sadamatesse.

„Juba täna näeme tohutut huvi Ukrainasse investeerimise vastu ja kui sõda ükskord lõpeb, saab Rail Balticast kahtlusteta üks olulisemaid kaubakoridore, mis seda piirkonda Skandinaaviaga ühendab,“ lausus Saareoks.

Loomulikult ei jätnud saatejuht Tõnu Tramm küsimata, millega aasta alguses DB Schenkeri Poola kontoris tööle asunud Janek Saareoks täpsemalt tegeleb ja mida ta arvab sellest, et Schenker hiljuti Taani DSV-le maha müüdi.

