Tagasi 30.10.24, 09:34 LHV: oodatust rohkem inimesi valib suurema pensionisamba sissemakse Praeguseks on enamik inimesi LHV kaudu valinud oma teise pensionisamba sissemakseks 6% ehk suurema variandi, mis ületab panga varasemat eeldust, ütles LHV varahaldusjuht Vahur Vallistu.

LHV varahaldusjuht Vahur Vallistu. Foto: Raigo Pajula

Vallistu rääkis Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis, et kui LHV eeldas alguses, et sissemaksu suurendajate osakaal jaguneb 4% ja 6% sissemaksu vahel võrdselt, siis praeguseks ehk kuu aega enne avalduse esitamise tähtaega on 9000 inimest LHVs eelistanud suuremat numbrit.

Vallistu prognoosis, et viimase kuu jooksul kasvab sissemaksu suurendamise avalduse esitajate arv märgatavalt.

Vahur Vallistut intervjueeris Joonas-Hendrik Mägi.

