Ringmajandajad toetavad prügitasude kasvu Jäätmereformi elluviimisel tuleks pöörata rohkem tähelepanu lihtsatele asjadele, ringmajandajad peavad oluliseks jäätmete põletamis- ja ladestamistasu suurendamist, ütles ringmajandusettevõtete liidu aseesimees Alder Harkmann.

Jäätmereformi tulemusena võiks jõuda olmejäätmetest ringlusse 55%, ütles Alder Harkmann. Foto: Andras Kralla

Harkmann rääkis Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis, et jäätmereformi tulemusena võiks jõuda olmejäätmetest ringlusse 55%. Harkmanni sõnul on näiteks põletamis- ja ladestamistasude suurendamise taga majanduslik kaalutlus, et ringlussevõtt oleks äriliselt tasuvam kui näiteks jäätmete põletamine sooja ja energia tootmiseks.

Alder Harkmanni intervjueeris Joonas-Hendrik Mägi.



