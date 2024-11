Tagasi 01.11.24, 13:40 Äripäev eetris: pensionieelikuga samas seisus paksud, noored ja teisedki Pensionieelikuga samas kehvas seisus tööturul on veel ülekaalulised, väikelastega emad ja töökogemuseta noored, leidsid saates olnud Äripäeva ajakirjanikud ajendatuna kaubanduskoja teenuste direktor Piret Potisepa kolumnist , et Eesti juhid tahavad uut töötajat vanusevahemikus 35–45 aastat.

Tuvi ja pensionär Lasnamäel. Foto: Andras Kralla

Ajakirjanikud ei ostnud ka ära siinsete pankade väidet, et Eesti kodulaenude riskimarginaalid ei jõua kunagi Soome tasemele (kus need on täna 0,6% ringis). Kuula argumente saate esimesest poolest.

