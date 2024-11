Tagasi 01.11.24, 11:58 USAs rännanud Madis Aesma: mõned ameeriklased on oma valiku raiunud kivisse Ameerika Ühendriikide presidendivalimiste kontekstis on mitmes osariigis poliitiline eelistus raiutud kivisse juba varem, ütles USAs viimastel aastatel paljudest osariikidest läbi käinud ajakirja Imeline Teadus toimetaja, muusik ja rännumees Madis Aesma.

Ameeriklased peavad uue presidendi valima vabariiklase Donald Trumpi ja demokraadi Kamala Harrise vahel. Mõnes piirkonnas on eelistused juba paigas. Foto: Imago Images / Scanpix

"Kui mõtlen tagasi nende osariikide peale, kust meid viimane reis läbi viis, siis tõesti need konkreetsed osariigid on oma valikutes kivvi raiutud," märkis Aesma. "Suured urbaniseerunud piirkonnad, suurlinnade ümbrused valivad Kamala Harrist ja maapiirkonnad on rohkem Donald Trumpi poolehoidjad." Aesma ei usu üllatustesse, et näiteks Kansas võiks hääletada demokraatide poolt, sest on pikka aega valinud vabariiklasi.

Madis Aesmaga vestles praeguse Ameerika hingest Neeme Korv.

