Personali koolitamine on võti AI kasutamiseks Ettevõtetes kogutud andmete kvaliteet saab AI kasutuselevõtmisel otsustavaks teguriks, usub Price Waterhouse Coopers Eesti digilahenduste ja partnersuhete juht Tarmo Meresmaa. Tehisaruga töötamisel on aga vaja kõikide töötajate ümberõpet, et muutustega toime tulla.

Kui AIst ehk tehisarust on kõik kuulnud, siis generatiivse tehisaru võimalusi ettevõtted enda jaoks alles avastavad. Meresmaa sõnul on nende uuringud tippjuhtide seas näidanud, et ettevõtete juhtkonnad suhtuvad tehisaru kasutuselevõtmise küsimusse üsna ettevaatlikult.

„Tehisaru puhul peaksime sellesse suhtuma kui noorde kolleegi, kelle tööd tuleb juhendada ja töö teostamist jälgida. Paraku on meil levinud uskumus, et tehisaru peaks vastama kohe, ei tohi teha eksimusi ja mis peaasi, tema koostatud tekstid on 100% tõesed,“ rääkis Meresmaa.

Tema sõnul saaks generatiivse AI kasutusele võtuga suurendada ettevõtete tulemuslikkust ja vabastada töötajad n-ö rumala töö tegemisest. Meresmaa usub, et töötajad peaksid olema pigem tehisaru juhendajad ja tegelema uute süsteemide juurutamisega.

Kuna paljud küsimused, mis reguleeriksid AI kasutamist, turvalisuse nõudeid, autoriõigusi jpm, on veel sätestamata ehk hall ala, siis on lähitulevikus kindlasti tulemas palju muudatusi.

Saates räägib Meresmaa, mida ettevõtjad nende uuringus rääkisid ja milliseid ohukohti nimetati.

