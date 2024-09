Tagasi 24.09.24, 14:00 Tehisintellekt muudab rohetehnoloogia mängureegleid: Eesti ettevõtted näitavad teed Rohetehnoloogia ja innovatsioonisaates "Cleantech" räägime sellest, kuidas tehisintellekti kasutatakse maailma rohelisemaks muutmises, millised on kasutusviisid Eesti ettevõtete protsesside optimeerimises juba praegu ning kuhu vaatame tulevikus.

Saatejuht Mart Valner ja R8 Technologies partner Kristo Peenra. Foto: Andres Laanem

Oma nägemust ja kogemust jagavad tehisaru lahendusi loova MindTitani tegevjuht Kristjan Jansons ning kinnisvara- ja energiasektorit digitaliseeriva R8 Technologies partner Kristo Peenra.

Kristjan Jansons on kindel, et tehisintellektil on suur roll kliimakriisi lahendamises. "Ma ütleksin niimoodi, et ütle mulle valdkond ja ma ütlen, mida seal tegema peaks AI abiga. Me räägime taastuvenergiast, aga seda on ka jäätmemajanduses, ressursside optimeerimises, materjaliteaduses, ravimitööstuses sama moodi. Neid kohti ja võimalusi on meeletult," rääkis Jansons.

Pikemalt tehisintellektist ja selle võimalustest saab kuulda juba saatest.

Saadet juhib Mart Valner.

Saadet toetavad Eesti Rohetehnoloogia Liit ja Sunly AS.

