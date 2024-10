Tehisaru mõju majandusele on ülehinnatud, sest ta ei suuda peaaegu üldse täita enamikke käsitsi tehtavaid või sotsiaalseid ülesandeid, kirjutab MITi professor Daron Acemoglu, üks tänavustest majandusnobelistidest.

Tehnoloogiasektori juhtide, paljude asjatundjate ja ka akadeemikute sõnul on tehisintellekt muutmas maailma läbi enneolematu tootlikkuse kasvu. Mõned usuvad koguni , et masinad teevad varsti kõike, mida suudavad inimesed, tuues piiritu õitsengu ajastu . On ka veidi põhjendatumaid ennustusi.