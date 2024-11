Tagasi 12.11.24, 12:17 Investeerimata jäänud tuhat dollarit maksis rektor Tiit Landile miljoni Õigel ajal ostmata jäänud penniaktsiad on rektor Tiit Landi arvates tema võib-olla läbi aegade kõige suurem investeerimisviga.

Tallinna Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi arvates ei ole mõtet kahetseda tegemata jäetut ning investorina pöörab ta tähelepanu ka enda sisetundele. Foto: Äripäev

“Tagantjärele sellesse kinni jääda, et miks ma seda ei teinud, ei vii tegelikult ikkagi edasi ega tee olukorda paremaks. Ma ei kahetse seda, aga see on reaalsus,” rääkis värskes „Investor Toomase tunnis“ Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land kunagisest tegemata jäänud tehingust.