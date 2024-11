Tagasi 22.11.24, 10:45 Rootsis tegutsev investor näeb head potentsiaali Skandinaavia pankades Rootsi suuremad pangad pakuvad praegu umbes 7protsendilist dividenditootlust ja intresside langetamise taustal hakatakse taas rohkem laenu võtma, mistõttu ennustab pikaaegse kogemusega investor Katre Saard kasvu just pangaaktsiatele.

Rootsi finantstehnoloogia ettevõtte Alpcoti asutaja ja nõukogu esinaine Katre Saard Foto: Jana Saarkoppel

“Esiteks pangandussektor alati võidab sellest, kui intressid langevad, ja see tähendab, et pankadel on taas võimalik laenusid andma ja paremini teenima hakata,” põhjendas Saard, miks ta usub, et finants- ja kindlustusettevõtetel hakkab järgmisel aastal paremini minema.

Rootsi finantstehnoloogia ettevõtte Alpcoti asutaja ja nõukogu esinaine Katre Saard rääkis neljapäeval toimunud Swedbanki privaatpanganduse foorumil antud intervjuus, millist potentsiaali näeb ta Balti aktsiaturul, mida võib oodata suurematelt Euroopa börsidelt ja mis teeb talle Euroopa majanduse puhul muret.

Lisaks selgitas Saard, mis mured paistavad talle USA aktsiaturult ja millistes sektorites ta seal investeerimisvõimalusi näeb. Juttu tuli ka autotööstusest ja Hiina börsidest ning samuti tõi Saard välja selle, kuhu ta praegu julgeks raha panna ja kust võib leida huvitavaid investeeringuid.

Küsis Jana Saarkoppel.