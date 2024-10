Tagasi PRO 27.10.24, 08:00 FT: pankade ühinemised on varjusurmast naasmas Intressimäärade tõus on pannud kasumid kerkima ning poliitikakujundajad tahaksid Euroopas näha panku, mis suudaksid konkureerida USA rivaalidega. Takistused pole aga kaugeltki ületatud.

Kui Unicredit loa saab, siis on tal võimalik omandada 21% Commerzbanki aktsiatest Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa viimane suurem piiriülene pankade ühinemine, mille korraldas kohalik panganduseliit 2007. aastal Genfis Four Seasonsi luksushotellis peetud salajastel kohtumistel, ei lõppenud hästi.

17 aastat pärast seda, kui Hollandi laenuandja ABN Amro tükeldati kolme teise panga poolt, mis vajasid seejärel finantskriisi ajal miljardite eurode suuruseid päästekavasid, mõlgutavad Euroopa pankade juhid aga taas ühinemismõtteid.

Liidrirolli selles vallas on sisse võtnud Andrea Orcel, kellel oli Merrill Lynchi juhtiva investeerimispankurina võtmeroll ABN Amro ülevõtmisel Royal Bank of Scotlandi, Santanderi ja Fortise poolt. Itaalia pank UniCredit, mille tegevjuhina ta praeguseks töötab, lööb Euroopa finantsmaailma ülemistes ešelonides laineid sellega, et on omandanud märkimisväärse osaluse Saksamaa suuruselt teises laenuandjas Commerzbankis.

Soetanud hulga aktsiaid Saksamaa valitsuselt, mis Commerzbanki finantskriisi ajal välja aitas, ja ehitanud tuletisinstrumentide abil tasahilju üles arvestatava positsiooni, šokeeris UniCredit Saksamaa poliitilisi ja äriringkondi oma 9protsendilise omandiosa avalikustamisega.

Pärast Euroopa Keskpangalt loa saamist – mis peaks olema pelk formaalsus –, on UniCreditil võimalik teisendada kõik oma tuletisinstrumentide positsioonid aktsiateks, mille tulemusel tõuseks Itaalia panga omandiosa suurus 21 protsendini ehk tegemist oleks Commerzbanki suurima aktsionäriga.

