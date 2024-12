Tagasi 02.12.24, 12:30 E-residendina skeemitamiseks peab olema väga osav E-residendina on väga keeruline teha midagi keelatut, sest residente on väga kerge digitaalselt jälgida.

E-residentsuse saamiseks tuleb läbida mitu väga põhjalikku etappi. Foto: Andras Kralla

E-residentsuse programmi tegevjuhi Liina Vahtrase sõnul on e-residendiks saamine põhjalik protsess ning e-residendi sammud jäävad kõik digitaalselt ajalukku. "E-residentide digitaalset jalajälge on parem jälgida ja kohe residentsus ära võtta, kui selgub, et on tehtud midagi, mida ei tohi teha," rääkis Vahtras.

Vahtras võrdles põhjalikult e-residentsust ja lihtsalt notari juures ettevõtte loomist.

Intervjueeris Kristjan Kurg.