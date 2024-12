Tagasi 04.12.24, 12:22 Kütuseturu ekspert: selle kümnendi lõpus on nafta tarbimise tipp Naftanõudlus võib saavutada oma tipu selle kümnendi lõpus ja ei pruugi seejuures kunagi enam taastuda.

Kütuseturu ekspert ja tanklaketi Terminal juhatuse liige Alan Vaht.

Üha suurem hulk maailma transpordist viib end üle elektrienergiale, mis omakorda tähendab naftanõudluse hääbumist.

Tanklaketi Terminal juhatuse liikme Alan Vahti hinnangul tarbitakse naftat üha vähem: "Alternatiivkütustele üleminek on selgelt hoo ülesse saanud. Seda on ka prognoositud, et selle kümnendi lõpus on nafta tarbimise tipp," rääkis Vaht.

Intervjuus tuli juttu veel ka naftatootjate negatiivsest tulevikust ja sellest, mis on kütuseturu teatrietendus.

Intervjueeris Indrek Lepik.