Tagasi 04.12.24, 10:21 Õpetaja haridusleppest: kui asjad lähevad halvemaks, on lahendused lähemal Mida keerulisemaks õpetajate olukord muutub, seda lähemale jõuavad lahendused, usub Lasnamäe Gümnaasiumi ajalooõpetaja Matis Pedak.

Õpetajate streik Toompeal. Foto: Liis Treimann

Pedaku hinnangul on hariduslepe kasulik vaid haridusminister Kristina Kallasele ja haridustöötajate liidu juhi Reemo Voltrile. Ometi usub õpetaja, et ühel hetkel hakkavad asjad paranema. "Mida halvemaks läheb olukord, seda lähemale jõuab lahendus. Kui olukord on halb, küll me hakkame seda palka tõstma," rääkis Pedak.

Intervjuus tuli juttu veel sellest, kui palju tegelikult õpetajad teevad tasuta ületunde ning keda on appi vaja.

Intervjueeris Indrek Lepik.