Elon Musk, kes on hetkel maailma rikkaim inimene, saavutas nüüdseks ka poliitiliselt mõjuka postitsiooni, sest on tihedas kontaktis riigipeade ja nende peredega. Viimased sündmused viitavad sellele, et ees on keeruline periood, kirjutab Kauppalehti juht Janne Soisalon-Soininen.