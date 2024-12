Tagasi 05.12.24, 14:57 Luubi all: karm lugu, kui riigihangetel osaleb kriminaaluurimise all olev ettevõte Riigihangetel miljoneid eurosid tulu teeninud ettevõtte Bristol Trust tegevus on kriminaaluurimise all, kuid hiljuti tõsteti riigihanke lepingud uude ettevõttesse ning vanasse kehasse jäeti kriminaalasi. Selline vangerdus tehti, et riigihangetel osaleks “puhas poiss”, leidsid uurivad ajakirjanikud saates “Luubi all”.

Bristol Trusti juht ja omanik Ants Põldsam tõstis riigihankelepingud uude ettevõttesse ning vana ärikeha jääb ootama, mis tulemuseni jõuab kriminaalasja kohtueelne uurimine. Foto: Andras Kralla

“Mulle paistab see välja riskide maandamisena,” sõnas Pille Ivask. Bristol Trusti suhtes käis kaks kriminaalasja, mis praeguseks on liidetud kokku üheks kriminaalasjaks. “Mina arvan, et see liigutus on tehtud seoses ettevõtte renomeega.”