Tagasi 06.12.24, 11:43 Kinnisvaraanalüütik: inimesed teevad varem tegemata jäänud otsuseid Kinnisvaraturgudel sõlmitakse üha aktiivsemalt lepinguid, sest inimestele on pakkumised taskukohasemad.

Uus Maa juhatuse liige ja kinnisvaraanalüütik Igor Habal. Foto: Raul Mee

Uus Maa juhatuse liige ja kinnisvaraanalüütik Igor Habal näeb, et inimesed on hakanud tegema neid ostuotsuseid, mis muidu on edasi lükatud. "Raha kättesaadavuse ja odavnemise tõttu on inimesed tulnud raskustega toime ja hakanud tegema ärajäetud ostuotsuseid," rääkis Habal.

Juttu tuli veel ka sellest, kuidas läks kinnisvarasektoril läinud kuu ja milline Tallinna linnaosa on jõudsalt kasvamas.

Intervjueeris Siim Sultson.