Tagasi 08.12.24, 10:33 Peeter Luikmel: bitcoin on ohtlik, aga mitte traditsioonilisele rahale Bitcoin ületas lõppeval nädalal maagilise 100 000 dollari piiri. Kui kõrgeid tippe veel vallutatakse, ei tea keegi, ent Eesti Panga rahapoliitika juht Peeter Luikmel hoiatab, et üldiselt kehtib turul ikkagi loogika: raha ja rumalus üksteisest lõpuks lahutatakse.

Krüptorallile on hoogu andnud peagi ametisse asuva USA presidendi Donald Trumpi toetavad sõnad. Foto: AP/Scanpix

"Ühtpidi see suur rikkus, teisalt aga see võimaliku hinnalanguse järgne varade kaotus võib olla ühiskonnale tegelikult ohtlikum kui võimalik konkurents tavapärastele rahadele," selgitas Luikmel "Äripäeva arvamusliidri" saates.

Ta usub, et mida suuremaks muutub hinnakõikumise amplituud, seda tõenäolisemalt mingil hetkel riigid üha rohkem krüptovaluutasid reguleerima hakkavad.

"Ja juhul, kui seda mõne suure riigi tasemel piiratakse, siis on sellel mõju ka hindadele," ütles Luikmel.

Intervjuus rääkis ta, mida arvab hüpoteesist, et USA hakkab hoolega bitcoini ostma ning sellest, et nii Donald Trumpi kui ka talle lähedal paiknevad isikud on vähemasti sõnades väga krüptousku.

Intervjueeris Indrek Lepik.