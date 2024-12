Tagasi 17.12.24, 14:00 Aasta parim ringmajandaja: Eestis tegelikult plasti ei sorteerita Eesti ühe suurema ringmajandaja Neular omanik Ilo Rannu kritiseerib Eestis kohalikku sorteeritud plastmaterjali: tegelikult ei sorteeritagi. “Kui seda sorteeritaks nii, nagu väidetavalt tehakse, siis see oleks turul olemas,” ütles ta.

Hendrik Reimand ja Ilo Rannu on auhinnatud kestlikkuse eest võitlevad ettevõtjad, kes avavad mõtteid värskes rohetehnoloogiasaates. Foto: Andres Laanem

Saates “Cleantech” on külas kaks eelmisel kuul toimunud Baltic Sustainability Awardsi võitjat.

Saate esimeses osas räägime rohetehnoloogiatele suunatud riskikapitalist ning külas on eriauhinna varajases staadiumis ettevõtetesse investeeringute eest saanud 2C Venturesi kaasasutaja Hendrik Reimand ning jutuks on peamiselt rohevaldkonna investeeringumaastik ja tulevikutrendid.

Saate teises osas on külas 2024. aasta Baltikumi parima ringmajanduse eestvedaja Neulari omanik Ilo Rannu. Küsime, kuidas plastjäätmeid paremini väärindada ning kes peaks Eestisse ikkagi sorteerimistehase ehitama?

Hendrik Reimand leiab, et kliimamuutustega tegelemiseks on kaks varianti ‒ kas tarbida ühiskonnana vähem ning sisuliselt vähendame majandust, millega ühiskond ei ole arvatavasti nõus, või siis panustame uutesse efektiivsematesse tehnoloogiatesse.

“Meie jaoks on olnud üks läbivaid investeerimiskriteeriume, et me otsime väga selget positiivset mõju iga tehnoloogia juures, mida me toetame, aga see peab olema ka majanduslikult mõistlik. Need aitavad meil seda sama rohepööret ellu viia, siis kui need on valmis. Varajase faasi investeeringute puhul muidugi me ei tea veel, milline on lõplik toode,” on Reimand optimistlik rohetehnoloogiate tuleviku ees.

Neulari omanik Ilo Rannu on kriitiline Eestis toimuva plastisorteerimise tõttu: seda tema väitel Eestis tegelikult ei toimu ning kohalikku toorainet ei ole.

“Me kogume jäätmeid liigiti, aga meil ei ole sorteerimistehast. Kuigi Eestis on väga kõrgel tasemel plasti ringlusse võtmise teise astme tehaseid, siis tegelikult sorteerimist ei toimu. Olles üks kolmest suurimast ettevõttest sellel turul, siis mina kaheksa aasta jooksul ei ole näinud kohalikku sorteeritud plastmaterjali Eesti turul. Kui seda sorteeritaks nii, nagu väidetavalt tehakse, siis see oleks turul olemas,” räägib saates Rannu sellest, miks nad ei kasuta kohalikku plastmaterjali.

Investeerimisest, energeetikast, plastist ja rohetehnoloogiate tulevikust saab kuulata pikemalt juba saates. Saadet juhib Mart Valner.

