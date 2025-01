Tagasi 03.01.25, 10:25 Optimistlik Paavo Nõgene: dividend läheb lauale Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammi intervjuus, et vaatab alanud aastat positiivselt ning juhatus teeb kindlasti ettepaneku maksta aktsionäridele dividendi.

Paavo Nõgene usub, et alanud aasta tuleb Tallinkile parem kui seda oli 2024. Foto: Liis Treimann

Nõgene sõnul selgub dividendi täpne suurus veebruari teises pooles, kui avalikustatakse ettevõtte möödunud aasta tulemused. "Tallinki eesmärk on aga kindlasti see, et eelmisel aastal taastatud dividendimaksed jätkuksid ka alanud aastal ja edaspidi."