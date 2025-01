Tagasi 06.01.25, 14:00 Ensto uus juht sätib ettevõtte kasvuks valmis Aasta alguses Ensto Estonia tegevjuhina alustanud Margus Leinbock räägib saates "Tööstusuudised eetris", kuidas möödusid viimased poolteist aastat tehasejuhina ja milliseid muutusi uus amet kaasa toob, mis on tema töölaual kõige olulisemad teemad.

Ensto Estonia tegevjuht Margus Leinbock. Foto: Harro Puusild

Räägime ettevõtte majandustulemustest, tulevikuplaanidest ja investeeringutest, tööjõust, Eesti inseneeria olukorrast, tööstuse konkurentsivõimest ja paljust muust.

Leinbock räägib saates, et uute tehasejuhti pole plaanis palgata. „Detsembris alustas meil tööd tootmisjuht, selle positsiooni sai samuti inimene ettevõtte seest. Minu positsioon on tehasedirektor ja tegevjuht,“ lisab ta.

2025. aasta plaanide kohta ütleb värske tegevjuht, et olulisemate ülesannete hulgas on näiteks uute toodete juurutamine ja kvaliteet. „Sisemine kvaliteet, tarnijate kvaliteet, protsesside kvaliteet,“ loetleb ta.

Leinbocki sõnul valmistub ettevõte juba praegu 2026. aasta kasvuks ja selleks on vaja alanud aastal ära teha mõned investeeringud. „Loodan, et reaalainete õppimine on kasvuteel ja tööstuses töötamine muutub populaarsemaks,“ sõnab tööstusjuht.

Saadet juhib Harro Puusild.

