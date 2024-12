Tagasi 26.12.24, 12:00 Digieksperdid: tööstuses on olukord pisut parem kui aasta tagasi Saates "Fookuses: tark tööstus" on teemaks ettevõtete valmisolek investeerida keerulisest ajast hoolimata digitaliseerimisse. Märksõnad on ka tehisintellekt, andmete korrasolek ja küberturvalisusele tähelepanu pööramine. Lisaks on juttu ka konkursist „Aasta tehas 2025“ ja sellest, mida žürii liikmed kandidaattehaste puhul jälgida plaanivad.

Aleksandr Miina ja Marko Saviauk. Foto: Harro Puusild

Saates on külas Lean Digitali partner ja aasta tehase žürii liige Aleksandr Miina ning Leanest juht ja samuti aasta tehase žürii liige Marko Saviauk. Saadet juhib Harro Puusild.

Nii Saviauk kui Miina räägivad saates, et näevad turul positiivseid signaale ettevõtete olukorra paranemisest.

„Tegelen iga päev puidutööstuse ettevõtetega ja nemad on põhjast läbi käinud, nad on paari aasta jooksul palju pihta saanud. Turupõhi on vähemalt selles tööstusharus läbitud, aga kõik tööstusharud ei ole vennad. Aga üldine tendents on ikkagi ülespoole,“ tõdes Marko Saviauk.

„Oleme näinud ka nende ettevõtete seas, kes on leidnud aega tegeleda protsessidega, et ka neil on olnud rasked ajad, aga nad on õppinud sellest olukorrast, tuleb rohkem valmis olla. Olen [Markoga] nõus, et olukord on üldiselt positiivsem kui aasta tagasi,“ nentis ka Aleksandr Miina.

Samas tõdesid eksperdid, et investeeringuid tehakse siis praegu ettevaatlikumalt. „Pigem on ettevõtted investeeringutega ettevaatlikumad ja investeerivad vähem, aga samas tundub see turgu vaadates normaalse olukorrana,“ lisas Saviauk.