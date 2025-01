Tagasi 13.01.25, 16:12 Riskifondi partner: torus on päris palju idufirmade müüke Kui kaks aastat tagasi polnud Eesti idufirmade müügis praktiliselt mingit liikumist, siis nüüd on isegi väiksemaid exit’eid päris palju töös, rääkis riskikapitalifondi Specialist.VC asutajapartner Riivo Anton saates „Kuum tool“.

Eesti idufirmad on kriisis hästi kohanenud, ütles Asutajate Seltsi juhatuse liige Hedi Mardisoo. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Seal võib olla mitu põhjust: ühelt pool on ettevõtjad ise mõnevõrra harjunud uue reaalsusega ja exit'i ootused on natuke realistlikumad ja madalamad, teisalt on paljudel suurtel ostjatel likviidsus hea, aga ideid vähem, ütles Anton.