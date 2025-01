Tagasi 08.01.25, 14:24 Iduettevõtete skaut: ega investor ei ole mingi lasteaiakasvataja Kuigi iduettevõtetele rahalist süsti pakkuvad fondid sillutavad muretut ettevõtlusteed ja on abivalmid, oodatakse siiski väga kiiret kasvu.

Foto: Liis Treimann

Antleri idufirma skaut Kadri Härma sõnul eeldavad riskikapitalifondid ülikiiret kasvu. "Me küll aitame, aga ootus on, et kasvatakse hästi kiirelt. Päeva lõpuks, investor ei ole mingi lasteaiakasvataja," rääkis Härma.

Eestis tegutseva Prototroni juht Brait Pilvik näeb aga, et edu saadab neid ettevõtteid, kelle eesmärk on laiem. "Me ei hinda ainult mõju, vaid seal peab ka äriplaan juures olema. Kui see seade või leiutis toob meile mingit kasu, siis on sellega võimalik ka üldjuhul äri teha," tõdes Pilvik.

Saates tuli juttu veel ka sellest, kas iduettevõtlus on kriisis ning millisena ilmutab end tulevik.

Saadet juhtis Joonas-Hendrik Mägi.