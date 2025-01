Kullafondis Jaan Tootsen: ka kõige toredamaid asju tehes võib kõigest saada kõrini

Ettevõtja Indrek Kasela on öelnud, et Ööülikool on vist Eesti populaarseim haridusasutus ja kuulub Eesti ärksamat kultuurilugu defineerivate nähtuste hulka. Ometi ei sündinud teemavalikut inglitest tuumafüüsikani pakkuv loengusari kaks kümnendit tagasi vaevadeta.