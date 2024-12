Tagasi 25.12.24, 18:00 Jõekalda infarkti ootusest Bezose juhtimiseni. “Läbilöögi” parimad palad Saatesari “Läbilöök” pakkus tänavu kuulajatele tuntud inimeste lugusid läbipõlemisest ja suurte tippude vallutamisest, nooruse rabedusest ja olümpiaootustest.

Kaks aastat tagasi tuli arstidel infarkti tõttu päästa Kristjan Jõekalda elu. Haiglas lubati, et mõni aasta veel ja pikaaegset saatejuhti tabab teinegi infarkt. Saates räägib Jõekalda, kuidas ta pole lasknud sellest enda tujul langeda. Foto: Sakala/Scanpix

Kord kuus eetrisse jõudvas saates “Läbilöök” olid külaliste seas sportlased ja humoristid, aga ka ettevõtjad ja investorid. Saatesarja veab Eget Velleste, siin on lõppeva aasta kuulatuimad palad:

Läbipõlemist haistnud Liivamägi: silm ei sära ja seljas oleks nagu 40 kilo kive

Investori Kristjan Liivamäe avameelne intervjuu suurelt pingutamise varjukülgedest.

Saates analüüsib õppejõud ja investor, millest tuleneb tema komme võtta ette liiga palju ja liiga suurelt ning miks on tal raske tegemistest loobuda.

Samuti tõdeb ta, et füüsiliste ja vaimsete piiride kompamises pole tema jaoks miskit uut. Ta kirjeldab saates, et lapsest saadik on tema suhtes olnud suured ootused nii koolis kui ka spordis.

Läbipõlemist haistnud Liivamägi: silm ei sära ja seljas oleks nagu 40 kilo kive

Kristjan Jõekalda elab teise infarkti ootuses, aga ei kahetse midagi

Varsti kaks aastat tagasi tuli arstidel infarkti tõttu päästa Kristjan Jõekalda elu. Haiglas lubati, et mõni aasta veel ja pikaaegset saatejuhti tabab teinegi infarkt. Selle ootuses pole Jõekalda siiski lasknud tujul langeda.

Saates “Läbilöök” räägib peagi 30 aastat telesaateid juhtinud Jõekalda, miks hakkas ta pärast infarkti muru niitma ja suunamudijaks ning kuidas veel on infarkt tema elu muutnud.

Lisaks nendib 52aastaselt infarkti saanud Jõekalda, et kõigele vaatamata ta enda valikuid ei kahetse. Tema puhul tõid arstid ka välja, et infarkti risk oli pärilik.

Kristjan Jõekalda elab teise infarkti ootuses, aga ei kahetse midagi

Betoonivalajast suure ehitusfirma osanikuks: kulus aastaid, et endasse usuksin

Ehitusmehest arendusjuhiks Urmas Sõõrumaa juures ja tšakrate avamiseni ning sealt Eesti kolmanda ehitusfirma juhtimiseni ‒ Mapri Ehituse tegevjuht ja osanik Tarmo Roos on võtnud tööelus kiirelt ja suuri karjääriampse.

Alatine kõige noorem Roos on nüüdseks 10 protsendiga Mapri Ehituse osanik ja tegevjuht. Ning 10 protsenti pakuti talle ise.

Saates räägib Roos, kuidas teda värvati Sõõrumaa juurde ja miks oli tal 2007. aastal piinlik öelda, et ta on ehitaja, miks inimeste palku tuleb kogu aeg tõsta ja mida pakub ehitus hingele. Ühtlasi saab kuulda, millist tulevast ehitusaastat prognoositakse Mapris.

Betoonivalajast suure ehitusfirma osanikuks: kulus aastaid, et endasse usuksin

Amazoni rüpes edu nautiv Eesti ettevõtja: Jeff Bezose juhtimisprintsiibid sobivad meile hästi

Mari Jolleri esimene firma läks põhja, teise müüs ta maha ning kolmas müüdi ligi kaks aastat tagasi hiiglaslikule Amazonile. Selle kaisus on ettevõte Jolleri teatel saanud uue tuule tiibadesse.

“Ettevõtluses räägitakse palju exit’itest, aga ei räägita sellest, mis saab peale seda. Mis saab su tiimist, su enda karjäärist, kellega sa koos hakkad töötama ja mis on nende visioon – aga see on oluline,” nendib Joller saates “Läbilöök”.

Ettevõtet juhitakse lähtuvalt 16 juhtimisprintsiibist, mille on algusaastatel sõnastanud Jeff Bezos.

“Need printsiibid on väga startupilikud, näiteks omanikutunnetus ja tulemustele rõhumine, innovatsioon. Nende kultuuriline pool sobis meile väga hästi,” nentis Joller.

Amazoni rüpes edu nautiv Eesti ettevõtja: Jeff Bezose juhtimisprintsiibid sobivad meile hästi

Kaido Ole: ainult rumala arvates tuleb igal juhul edasi liikuda

Maalikunstnik Kaido Ole teab, et tehniliselt suudab ta teha geniaalse töö, aga puudu jääb millestki kahe kõrva vahel. Või rinnakorvis.

“Geniaalsus on ka tarkuse küsimus ning ma arvan, et meie kõigi suurim probleem on rumalus,” sõnas Ole saates “Läbilöök”.

“Rumalad on need, kelle arvates on igal juhul progress see, et tuleb astuda samm edasi. Tark saab aru, et võib astuda ka vasakule, paremale või ka kolm sammu tagasi,” rääkis Ole.

Kunstnik nentis, et ei tea, mitu sammu vasakule, paremale või tagasi tuleks tal endal teha, et maalida geniaalne töö.

“Ma olen tehniliselt kindlasti võimeline seda tegema, aga küsimus on mu tasemes inimesena ja mõtlemises. Ma ei näe seda piisavalt geniaalset teost, ma ei näe enda ”Guernicat“, aga Picasso nägi,” mõtiskles Ole.

Ta usub, et näiteks “Avignoni naisi” kujutades mõtles ilmselt Picasso isegi, et mu jumal, küll see on loll idee.

Kaido Ole: ainult rumala arvates tuleb igal juhul edasi liikuda

Kogemata Eurovisioonile saanud Marko Veisson: mustad ülikonnad on alati kallid

Seda, et Puuluup läheb Eurovisioonile, ei oleks Veisson veel aasta tagasi osanud arvata. Aga ka senine tööelu on Veissonil kulgenudki etteaimamatuid radu pidi.

Hariduselt antropoloogi ja õppejõu Veissoni kohta võib öelda, et edukaks muusikuks on ta saanud kogemata.

Kogemata Eurovisioonile saanud Marko Veisson: mustad ülikonnad on alati kallid

Everesti tipus käinud Kaspar Eevald: see mägi muudab elu

Kaspar Eevald jõudis tänavu 21. mai ööl maailma katusele ehk Everesti tippu. See oli retk, milleks ta oli valmistunud aastaid, selle jaoks kulutanud kümneid tuhandeid ja mille suhtes olid tal ka suured ootused.

Pärast ekspeditsiooni ütleb Eevald, et ootused said täidetud ja kuhjaga.

“See mägi muudab elu. Ma olen teine inimene, see ei ole delulu jutt,” ütleb Eevald saates “Läbilöök”.

Eevald räägib saates, et Everesti rännak oli talle suur ja pidev võitlus endaga. Ta ütleb, et ei käinud vallutamas mitte mäge, vaid teel mäkke tuli tal vallutada ennast.