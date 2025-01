Tagasi 21.01.25, 16:00 Palgasurve kasvab taas, kuid ka tööandja laiutab vaid käsi Uue aasta esimene „Töö ja palk“ keskendub majanduse hetkeolukorrale ja oma signatuurteemadele: juttu tulebki tööst ja palgast. Tööpoolt avab saates CV Keskuse värbamisosakonna juht Grete Adler, palgateemadel aitab selgust luua Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Grete Adler, Helen Roots ja Kadri Seeder. Foto: Andres Laanem

Vaatame üle, missugused muudatused on meie töö- ja palgamaastikul viimastel aastatel aset leidnud ja mis neid muutusi on tinginud. Seejärel uurime, kui aktiivne on tööturg täna, keda on puudu, keda üle ja mis toimub palkadega. Viimaks aga, ehkki turul on kõik nii kiires muutumises ja midagi prognoosida on võrdlemisi keeruline, püüame ka lähituleviku suundumusi aimata.

Kes on praegused palgakasvu vedurid? Kuidas on lood inimeste toimetuleku ja palgarahuloluga? Missuguseid muutusi toovad värsked maksumuudatused? Kas koondamistega hakkab asi ühele poole saama või on neid pigem rohkem oodata? Mis toimub riigisektoris? Need on vaid üksikud küsimused, mis saates vastuse leiavad.

Saatekülaliste hinnangul on tõenäosus uue palgasurve tekkeks suur, ent ka ettevõtetel on raske. Mida nad saavad ette võtta, et mitte tööjõudu kaotada ega hoida ametis n-ö sunnitult lojaalseid inimesi, kellel pole ka kusagile mujale minna? Selgitame välja, mida inimesed praegu tahavad ja ootavad. Lisaks uurime, kuidas elab palgalõhe, miks maal on palgad väiksemad kui linnas, kas valglinnastumine on endiselt teema ja kui suur on tänapäeval elamisväärne töötasu.

Vestlust veab Personaliuudiste juht Helen Roots.