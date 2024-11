Tagasi 26.11.24, 15:45 Euroopa Liidu määrus: aastast 2026 peavad palgavahemikud ka Eestis töökuulutustel avalikud olema Euroopa Liidu määrus muudab aastast 2026 kohustuslikuks selle, et kõikidel töökuulutustel peab ka Eestis pakutava palga vahemik avalik olema.

Age Leedo, Annika Kald ja Madli Mirme. Foto: Äripäev

Saates “Töö ja palk” räägivad eesseisvatest muutustest LHV personalijuht Age Leedo ja IT-firma Datel personalijuht Madli Mirme, saadet juhib Äripäeva teemaveebide digitoimetaja Annika Kald.

“Palgavahemike avalikustamine töökuulutustel on LHVs kindlasti lähituleviku teema,” ütleb Leedo ELi määrusele viidates. Ta lisab, et kandidaadid on uut tööd otsides ka palju teadlikumaks muutunud ning palga kohta uuritakse kohe värbamisprotsessi alguses – nii hoitakse kokku kõigi aega. Leedo täpsustas, et kandidaate on veidi rohkem – 2023. aastal oli kandidaatide arv pangas 6980 inimest ja selle aasta septembri seisuga 6200 nimest. Tööpakkumise on neist vastu võtnud tänavu 240 inimest.

Dateli personalijuht Madli Mirme lisab, et IT-firmas on kandideerijate arv võrreldes möödunud aastaga korralikult tõusnud. „Oleme üllatava kergusega leidnud väga kõrge tasemega IT-spetsialiste oma kosmosetiimi,“ ütleb Mirme. Ta lisab, et pigem on personaliosakonnas olnud raskusi kõigile kandidaatidele vastamise ja hea värbamiskogemuse pakkumisega.