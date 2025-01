Tagasi 22.01.25, 14:14 Euroopa transpordisektor kulutab kümnendiku Eesti raiemahust „Me räägime umbes kümnest miljardist A4 leheküljest aastas ehk 50 miljonist dokumendist päevas. See võrdub umbes ühe kümnendikuga kogu Eesti metsade raiemahust,“ tõi Digilogistika Keskuse värske projektijuht Kalev Reiljan näite, miks on vaja kiiremas korras ellu viia eFTI projekt, mis muudaks Euroopa Liidu kaubaveod digitaalseks.

MyDello kaasasutaja Magnus Lepasalu ja Digilogistika keskuse projektijuht Kalev Reiljan saate “Logistikauudised eetris” salvestusel. Foto: Tõnu Tramm

„Digitaliseerimise ja automatiseerimise mõttes oleme me muudest sektoritest tükk maad maha jäänud. Aga rõõm on tõdeda, et teatud muutused on toimumas ja üsna aktiivselt, ehk täna võib juba öelda, et digitaliseerimine on jõudnud logistikasektorisse,“ lausus Eesti tuntuima digilogistika platvormi kaasasutaja Magnus Lepasalu saates „Logistikauudised eetris“.

„Meie suurem visioon on, et ühel heal päeval hakkavad kõik kaubad liikuma täisautomaatselt, aga sinna on veel väga pikk maa minna,“ lisas Lepasalu. ”Paratamatult on logistika keeruline valdkond, kus on väga palju erinevaid osapooli alates teenusepakkujatest, ekspedeerijatest, regulaatoritest ja riikidest, kes tahavad seda kõike kontrollida. Ja kõik need osapooled töötavad erinevatel andmeplatvormidel ja need andmed ei ole standardiseeritud. See teebki üldise digitaliseerimise sektoris väga keeruliseks.“

Sama tõdes ka Digilogistika Keskuse värske projektijuht Kalev Reiljan. Tema sõnul on logistikasektori tehnoloogilisest mahajäämusest ammu aru saanud ka Euroopa Komisjon, mistõttu tuldigi juba mitu aastat tagasi välja eFTI regulatsiooniga, mis inglise keeles on „Electronic Freight Transport Information“ (elektrooniline kaubaveoteave).

„Selle regulatsiooniga luuakse võimekus Euroopa riikide vahel andmeid vahetada ja luuakse nii-öelda ühtne andmestandard, mille alusel seda teha. Räägime näiteks CMRist või mõnest muust logistika ja transpordi valdkonna dokumendist,“ ütles Reiljan, kelle sõnul saavad sellest süsteemist kasu kõik tarneahela lülid, alates tootjast kuni veokijuhini välja.

„Kui me räägime näiteks veokijuhist, siis täna peab ta Eestist väljapoole sõites kaasa võtma suure paki paberit, kus on info veetava kauba kohta. Paari-kolme aasta perspektiivis tal ei ole seda aga vaja enam teha. Näiteks Poola politsei saab siis juba veoki numbri järgi kontrollida, mis kaubaga on tegemist, mis lepingud, mis dokumendid selle kaubaga kaasnevad, ja tal ei ole vaja isegi seda veokit enam kinni pidada. Praegu võtab ühe veoki kontrollimine keskmiselt 20-30 minutit: kauba kontroll, dokumentide kontroll jne,“ ütles Reiljan.

„Ehk siis ühtepidi me säästame aega, aga ka väga palju loodust, kuna meil ei ole vaja enam paberit välja trükkida. Tänane paberi osakaal, mis logistika ja transpordi valdkonnas liigub, on täiesti ehmatav. Me räägime umbes kümnest miljardist A4 leheküljest aastas kogu Euroopa liidus, ehk 50 miljonist dokumendist iga päev. See võrdub umbes ühe kümnendikuga kogu Eesti metsade raiemahust.“

Sellest tekib tema sõnul ka väga palju prahti, sest need dokumendid visatakse pärast transporti minema, kuna neid säilitada otseselt pole vaja – nad on digitaalselt ettevõtete süsteemides juba olemas.

„Aga kui me räägime kolme kuni viie aasta perspektiivis, siis kogu see süsteem võiks olla juba täiesti paberivaba, see vähendaks ettevõtete jaoks kulusid ja oleks hea ka keskkonnale, rääkimata logistikat ja transporti kontrollivate ametnike töökoormusest,“ ütles Reiljan.

Lisaks räägiti saates logistikasektori hetkeseisust tervikuna, erinevatest väljakutsetest alanud aastal, turvohtudest ja paljust muust.

