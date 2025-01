Tagasi 23.01.25, 10:53 Tippjuhi sünge vaade: praegu tuleb teha otsuseid tuleviku heaks Tööandjate keskliidu volikogu juhi Kai Realo sõnul elab riik üle oma võimete, väga tugevalt on kasvanud sotsiaaltoetused, tervishoiukulud ja haridus.

Tööandjate keskliidu volikogu juht Kai Realo. Foto: Raul Mee

Need on valdkonnad, kuhu peab Realo sõnul sisse vaatama ja tegema mingeid põhimõttelisemaid tulevikku vaatavaid muudatusi, mitte et täna hoiame siin kokku natukene.