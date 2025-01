Kaitsetööstuse Liidu nõukogu liikme Oliver Väärtnõu sõnul on Eesti kaitsetööstuse arendamine suurem kui kunagi varem. "Kunagi oli kaitsetööstuse arendamine õhinapõhine. Tänaseks on see läinud kiireks ja on natuke justkui steroididel," rääkis Väärtnõu, kes on ka IT-firma Cybernetica juht.