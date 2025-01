Tagasi 25.01.25, 10:32 Daniele Monticelli: radikaalseid žeste kasutatakse vastutustundeta Maailma rikkaim mees ja USA presidendi Donald Trumpi suurrahastaja Elon Musk viskas riigipea ametissevannutamise tseremoonial mitu korda õhku žesti, mida kasutasid natsid tervituseks ja au andmiseks. Semiootik Daniele Monticelli sõnul on väljakujunenud sümbolite sedasorti vaba kasutamine murettekitav.

Elon Muski toetajate sõnul polnud tema žest kaugeltki ühemõtteliselt natsitervitus. Foto: AP/Scanpix/kollaaž

"Ühelt poolt need märgid devalveeruvad, neid saab kasutada justkui igas olukorras ilma, et oleks vaja nende tähenduse eest vastutust võtta," selgitas Monticelli "Äripäeva arvamusliidri" saates.

"Semiootikas me eristame tähistajast — sellest, mida näeme või kuuleme — tähistatavat ehk seda, millele me viitame, märgi tähendusele. Paraku on juhtumas nii, et neid märke kasutatakse nii, nagu nad oleksid tühjad tähistajad, millel poleks justkui tähendust."

Saates arutlesid Monticelli ja saatejuht Indrek Lepik selle üle, kuidas sedasorti märkide kasutamisse suhtuda vabas ühiskonnas, mis vastandub nende märkidega kaasas käinud vägivallale. Seejuures tulid jutuks mõisted dog whistle ja usutav eitus ehk võtted, millega saab n-ö teadjaile anda edasi radikaalset sõnumit, samal ajal kui laiema avalikkuse seas säilib võimalus eitada žesti tegelikku tähendust.

Lisaks arutleti ka selle üle, miks kõnetavad paremradikaalsed jõud märkimisväärset osa ühiskonnast ning mil määral vastutavad selle eest vasakpoolsed jõud ja akadeemiline maailm.